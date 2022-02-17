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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan hakları savunucuları Suriye sınırındaki barınağı inceledi

İHA

Hayvan hakları savunucuları Suriye sınırındaki barınağı inceledi

Hayvan hakları savunucuları Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine giderek sokak hayvanlarına nasıl muamele edildiğini araştırdı.
Hayvan hakları savunucuları Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun’u da ziyaret eden Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu (Anadolufed) Onursal Başkanı Mücella Çelik, Şanlıurfa Temsilcisi Melike Yıldız, Mersin Temsilcisi Yadigar Yalçın ve Ceylanpınarlı hayvan severler, sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediyenin yaptığı hayvan barınağını da inceleyen hayvan severler, nüfusu 75 bin ve üzeri olan ilçelerin 2022’nin sonuna kadar bakımevi yapmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, nüfusu 25 bin üzeri olan ilçelerin ise 2024 sonuna kadar kısırlaştırma merkezi kurmasının zorunlu hale getirildiğini ifade etti. İlçelerin projelerini hazırlayıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde onaylattıktan sonra hibe desteği alacaklarını dile getiren Anadolu Anadolufed Onursal Başkanı Mücella Çelik, bu süreçte belediyeye her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.
İçişleri Bakanlığının son genelgesini anlatmak için Ceylanpınar ilçesine geldiklerini söyleyen Anadolufed Onursal Başkanı Mücella Çelik, “Belediye başkanımızla en son çıkan genelge hakkında fikir alışverişi yapmak istedik ama kendileri olmadığı için başkan yardımcısı ile görüştük. Bu yasa hakkında işte nüfusu 75 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin mutlaka bakım evleri, kısırlaştırma merkezlerini oluşturma hakkında görüştük” diye konuştu.

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