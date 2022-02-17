Viranşehir’de yeşil alanlar güllerle donatılacak

KYK yemek yardımı ne kadar, kaç lira oldu?

İlçenin yeşil alanlarındaki çalışmalarına hız veren Viranşehir Belediyesi, parkları güllerle donatacak.

Viranşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkında start verilirken çalışmalarla ilçedeki tüm park ve refüjlere 50 bin adet gül fidesi dikilecek. İlkbahar ayları öncesi çok sayıda ekip ve araçla yürütülen çalışmalarda, ilk etapta peyzaj düzenleme çalışmaları yapılarak gül dikmeye hazır hale getirildi. Kazı ve toprağın yumuşaması için çapa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte açılan çukurlara gül fideleri dikildi. Güllerin yaz aylarında açması bekleniyor. Gül dikim işlemleri dışında ekipler, caddesi üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde toprağın gül ve çiçek dikimine uygun hale gelmesi için tesviye çalışmalarını da sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.