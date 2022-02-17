Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalandı

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Şanlıurfa’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi il genelinde yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. İl genelinde 143 polisin katıldığı operasyonda haklarında toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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