Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı, polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, birbiriyle komşu olan Şahan ve Şahin ailelerinin çocukları arasında oyun oynarken kavga çıktı. Çocukların olayı anlatmasının ardından aileleri de birbiriyle tartışmaya başladı. İki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Park halindeki bazı araçların da hasar gördüğü kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin tabancayla havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralanan Sadin Şahin (23), Mikail Şahin (24), Erdal Şahan (32), Aydın Şahan (42), Ahmet Şahan (49), Muhammet Şahan, (49) ve Mehmet Şahan (64), sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-02-17 19:36:38



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