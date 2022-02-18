Şanlıurfa’da suda ‘KDV indirimi’ sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi suda KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürdü. Vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür ederek, indirimlerin devam etmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim açıklamaları sonrası birçok ilde olduğu gibi Şanlıurfa’da indirimlerde düzenlemeler yapılmaya başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, su fiyatlarında KDV'yi yüzde 8’den yüzde 1'e indirdiklerini duyurdu. Beyazgül, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 oranında indirim yaptıklarını duyurarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Enflasyon Tedbirleri' kapsamında su kullanım bedelinde uygulanacak indirimin hayırlı olmasını diledi.

Karar sonrası vatandaşlar, belediyenin KDV indirimi için emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar, elektrik ve gıda ürünlerine de indirimlerin yapılmasını istedi.

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