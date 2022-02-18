Şanlıurfa’da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7´si, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen aralarında aktif görevdeki polis ve öğretmenlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-02-18 13:31:42



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