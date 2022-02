Şanlıurfa’da 10 okula atölye müjdesi

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi’nin destekleriyle “Bir Çatı Bir Fırça” projesi kapsamında ilçedeki 10 okula daha atölye kuracaklarının müjdesini verdi.

Haliliye Belediyesi’nin destekleri ve Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda Yenisu Kırsal Mahallesinde Oyun ve Beceri Atölyesi kuruldu. Şanlıurfa Kültür ve Eğitim Araştırma Vakfı’nın (ŞURKAV) başlatmış olduğu, “Bir Çatı Bir Fırça” kampanyası kapsamında Yenisu İlk ve Orta Okulunda kurulan atölyeyi Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ziyaret etti. Ziyarete Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Yenisu Mahalle Muhtarı Mustafa Aksu, ŞURKAV görevlileri, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri eşlik etti.

Canpolat, “Haliliye ilçemizin Yenisu Mahallesindeyiz. Burada devletimiz tarafından 12 derslikli bir okul inşa edildi. Bölgemize ve özellikle de Yenisu Mahallemize yakışır bir şekilde. İnşallah burada gençlerimizle birlikte yerelde bizlerin ve Ankara’da hükümetimizin çalışmalarıyla Haliliye’mizi güzelleştirmeye, Haliliye’mizin gençlerini geleceğe hazırlama adına her türlü gayreti ortaya koyacağız. Her zaman için çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim çalışmalarında yanlarında olduğumuzu ifade eder, saygılar sunarım” dedi.

Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen ise, “Şanlıurfa Kültür ve Eğitim Araştırma Vakfımızın başlatmış olduğu, planlamış olduğu Bir Çatı Bir Fırça Projesi adı altında okullarımıza açılması düşünülen beceri atölyelerinin ilkini Yenisu Mahallemizdeki okulumuzda açıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat, aynı projeden 10 köyümüze daha bu projenin uygulanmasına destek olacağını ifade etti. Ben huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Haliliye olarak, öğrencilerimizin eğitim materyalinden, kaynak ve okullarımızın çevre düzenlemesine kadar eksiklerin tamamlanmasında her anlamda bize destek olan Belediye Başkanımıza bu öncülüğünden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

