Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Erdi Abdulmecit Sayar, Oğuzhan Yiğit Karpuz

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan Caner (Dk.79 Hüseyin), Muhammed Enes (Dk.63 Taner), Erkan, Sinan (Dk.79 Ferhan), Burak, Çağlar, Dilaver (Dk.63 Vedat), Mustafa Durak, Fırat, Muhammed Raşit

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir Cenk, Kerem (Dk.80 Muhammed Fatih), Bünyamin (Dk.46 İsmail Cem), Üstün Bilgi, Kutay, Okan, Oğuz (Dk.80 Ercan), Mehmet Alaedinoğlu, Mervan (Dk.65 Muhlis), Mustafa Murat

SARI KARTLAR: Taner (Şanlıurfaspor) Kerem (Amed Sportif Faliyetler)

GOLLER: Dk.14 Muhammed Enes(Şanlıurfaspor) Dk.3 Üstün, Dk.84 Üstün (Amed Sportif Faaliyetler)TFF 2. Lig Grup Beyaz 26'ncı hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Kerem´in ceza alanına ortasına iyi yükselen Üstün, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.

14'üncü dakikada kaleciyle baş başa kalan Muhammed Enes, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

84´üncü dakikada ceza sahası dışında Üstün'ün sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK,

2022-02-19 15:10:05



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