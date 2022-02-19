Şanlıurfa’da askeri aracı taşlayan 6 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasında askeri aracı taşlayan 6 şüpheli ‘kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Salı günü Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı.

Olayın büyümemesini önlemek için Büyük Ağacı Mahallesinde devriye atan jandarma aracı ve araç içerisindeki görevli askeri personel ve koruyuculara taş attığı öne sürülen Ş.T., A.T., H.T., A.T., H.T ve M.T. ‘kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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