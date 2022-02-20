Reng-i Hakkâri Siverek’te sahne aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Rengii Hakkari Sanat Topluluğu sahne aldı.

Siverek İlçe Kaymakamlığı ve Hakkâri Valiliği iş birliğiyle Siverek Kültür Merkezinde düzenlenen program, sinevizyon gösterimiyle başladı. Daha sonra Hakkari ve Anadolu kültürünü yansıtan Türkçe, Kürtçe müzik dinletisi sunan topluluk, programı zeybek ve halay gösterimiyle renklendirdi. Bazı seyirciler ise kendilerini müziğin coşkusuna kaptırarak. halaylar çekti. Programın sonunda Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve İlçe Başkanı Ayşe Çakmak topluluk ile beraber halay çekti. Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, programın Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirildiğini belirterek, ''Programımızın bugünkü 2’inci ayağı Siverek oldu. Pazartesi günüde Diyarbakır’da sahne alacağız. Türkiye’mizin değişik illerinde bu gösterilerimiz devam edecektir. 64 kişilik ekibimizle beraber, Türkiye’nin tüm yörelerinin halk oyunları ve ezgilerini Türkiye’ye yansıtmak amacıyla başlattığımız çalışmamız Avrupa ve Uluslararası yerlerde de sergilemeye devam edeceğiz. Siverek İlçe Kaymakamımıza bize sunduğu imkanlar için teşekkür ediyoruz'' dedi

Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı’da,” Hakkkari hep merak edilen ve özlem duyulan bir yer, coğrafi olarak ta çok gidilen bir yer olmadığı için birçok kişi merak ediyor. Herkesi Hakkari'ye götüremeyeceğimize göre, biz onları davette ettik ve sağ olsunlar bizleri kırmadılar ve geldiler. Kültür Bakanlığının destek olduğu bu program kapsamında 4 ilde sahne alacak olan topluluğu biz Siverek’e de davet ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Rengi Hakkari 2017 yılında kurulan bir topluluk Anadolu ve çoğunlukla etnik olarak bir çok yöremizi yansıtan, tanıtan, gösteren figürleriyle danslarıyla, sanatlarıyla göstermeye çalışan bir topluluk. Bu gece de Siverek’e misafir oldular, Siverek halkı topluluğu çok ve devamını bekliyorlar. Bu vesileyle Kültür Turizm Bakanlığımıza, Hakkari Valiliğimize ve Valimiz İdris Akbıyık’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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