Haliliye’de öğrencilere deneme sınavı

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde kütüphanesine kayıtlı öğrencilere yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı yapıldı. Bu sınav ile kendilerini ölçme ve eksiklerini görme şansı yakalayan öğrenciler, kendilerine verilen desteklerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

Gençlerin geleceğe hazırlanmasında her zaman gençlere destek olan Haliliye Belediyesi, başlattığı TYT Deneme Sınavlarına devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, üniversite sınavlarına hazırlanmak için Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ile Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi kütüphanesine kayıtlı öğrencilere ücretsiz deneme sınavı yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yapılan deneme sınavında öğrenciler kendilerini ölçme şansı yakaladı. Deneme sınavı ile heyecanlarını da yenen öğrenciler, eksik konularını da bu sınav sayesinde görme fırsatı buldu.

Yapılan bu deneme sınavlarından ve böylesi nezih bir ortamdan dolayı sınava katılan öğrenciler Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise deneme sınavlarının her ay düzenli olarak yapılacağı kaydedildi.

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