Şanlıurfa’da kaçak avcılara ceza yağdı 16 bin 944 TL para cezası kesildi

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Şanlıurfa’da av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 avcıya, 16 bin 944 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şanlıurfa Şube ekipleri, hafta sonu yapılan kontroller sırasında 3 şahsın kaçak avcılık yaptığını belirledi. Şahıslara av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 16 bin 944 TL cezai işlem uygulandı. Keklik avladıkları belirlenen avcıların bazı malzemelerine de el konuldu.

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