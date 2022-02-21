Millet Bahçesi çalışmaları hızla ilerliyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, hafta sonu Belediye Meclis üyeleriyle birlikte yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Göreve seçilmeden önce seçim vaatleri arasında bulunan Millet Bahçesi projesinin inşaat çalışmalarını yakından takip eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Curcup Deresindeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yüklenici firma yetkililerinden aldığı bilgiler doğrultusunda yaptığı açıklamada, projenin yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Ekinci, devasa projenin yaz aylarında tamamlanıp, hizmete açılacağını müjdeledi.

Her hizmette olduğu gibi Millet Bahçesindeki çalışmaların da her aşamasını takip ettiklerini belirten Ekinci, “Millet Bahçesi, yeşil alan ve sosyal donatılarla Viranşehirimizin güzelliğine güzellik katacak, yaşam kalitemizi artıracak. Bu güzel projenin tüm halkımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Curcup Deresinde 215 dönüm alan üzerinde yapım çalışmaları devam eden Millet Bahçesinde mesire alanı, millet kıraathanesi, egzersiz ve çocuk oyun alanları, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ile dinlenme alanları yer alacak.

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