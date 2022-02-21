Canpolat: “Ne söz verdiysek yerine getirdik”

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, stabilize yol çalışmalarının tamamlandığı kırsal Payamlı Mahallesini ziyaret etti. Buradaki çalışmaları inceleyen Canpolat, “Seçim öncesi ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Şıtıl ve meclis üyesi Abdülkadir Kamik’in eşlik ettiği ziyarette Canpolat, Payamlı Mahalle Muhtarı Halil Akın ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Mahallede tamamlanan stabilize yol çalışmalarını inceleyen ve bakım onarımı yapılarak, eksiklikleri tamamlanan çok amaçlı salon ve taziye evini ziyaret eden Canpolat, “Payamlı Mahallemizin eksiklerini seçim öncesinde de dinlemiştik. Ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik. Haliliye ilçemizin Payamlı Mahallesindeyiz. Payamlı büyük bir köyümüz, her seçimde de bizimle birlikte hareket etti. Payamlı Mahallemizin eksiklerini seçim öncesinde dinlemiştik. Ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik. Burada stabilize çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Taziye eviyle ilgili eksiklikler vardı, parke ile ilgili eksiklikler vardı, bunları hep birlikte tedarik ettik. Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyoruz, buranın kanalizasyon altyapısıyla ilgili eksiklikler vardı, onları giderdi. Şu anda Payamlı Mahallemiz dört dörtlük bir hale geldi. Mahallemizin birçok eksiğini gidermiş durumdayız. Payamlı Mahallesine ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Payamlı Mahalle Muhtarı Halil Akın ise, “Haliliye Beldiye Başkanımız Mehmet Canpolat’a bizi ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim yollarımızı yaptılar, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirildiğini ifade ederek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkürlerini iletti. Canpolat, incelemelerin ardından mahalle sakinlerini hanelerinde ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili sohbet etti.

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