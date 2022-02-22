Şanlıurfa'da 2 bin 420 silah ele geçirildi

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Şanlıurfa'da kent genelinde son bir yılda 56'sı uzun namlulu olmak üzere toplamda 2 bin 420 silah ile 285 bin 733 mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde son 1 yılda gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonları, yol kontrolleri ve denetimlerde, ruhsatsız 56 uzun namlulu silah, bin 86 tabanca, 366 tüfek, 912 kurusıkı tabanca, 285 bin 733 mermi ele geçirdi. Olaylarla ilgili bin 438 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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