Vali Erin şehit ailelerini ziyaret etti

Ceylanpınar ve Resulayn’da halkla buluşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, harekat öncesi sınır ötesinden gelen mermilerle şehit düşen vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte, Ceylanpınar’daki şehit aileleri ve yaralanan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vali Erin, şehit aileleri ve terör mağduru ailelere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı günlerde sınırın karşı tarafından atılan roket ve mermilerle Ceylanpınar’da şehit düşen ve yaralanan vatandaşların ailelerini ziyaret eden Vali Erin, ilk olarak 11 Ekim 2019 tarihinde şehit düşen 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş’in ailelerine konuk oldu. Şehit ailelerine sabırlar dileyen Vali Erin, ailelerinin çocuklarına oyuncaklar hediye etti. Ailelerle sohbet eden Vali Erin, şehit ailelerin her zaman yanlarında olacaklarını ve şehitleri unutmayacaklarını dile getirdi.

Ceylanpınar’daki temaslarına, yine 2019 yılında Suriye tarafından ateşlenen mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Harun Çiçek ve Emine Önder’i ziyaretle devam eden Vali Erin, Harun Çiçek’in tedavisi için tüm imkânları seferber etmeye devam edeceklerini, mağdur olan ailelerin her türlü ihtiyacının karşılanması için yanlarında olacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.