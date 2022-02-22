Şanlıurfa’da vektörle mücadele çalışması

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, larva döneminde sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı Birecik ilçesinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı kent genelinde vektörle mücadele çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, Birecik ilçesinde dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaparak vatandaşların sağlığını ön planda tutuyor.

Özellikle kıyı kesiminde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 ilçede 106 personel, 48 araç 3 arazöz 3 traktör ile vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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