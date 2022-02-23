Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesine modern tesis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesine modern tesis

İHA

Şanlıurfa'da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ilçelere modern tesisler kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halfeti ilçesinde inşa ettiği modern mezbahayı tamamladı.

Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesine modern tesis

Şanlıurfa’da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ilçelere modern tesisler kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halfeti ilçesinde inşa ettiği modern mezbahayı tamamladı.
Şanlıurfa’da hayvancılığın gelişmesi için besicilere çeşitli destekler veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçelere de son teknoloji mezbahalar kazandırıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile mezbahası olmayan ilçe kalmayacak şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler Halfeti ilçesinde yapımına başladıkları modern mezbaha açılış için gün sayıyor. 400 metrekare alan üzerine kurulan modern mezbaha içerisinde kesim alanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan bekleme alanları, hayvan rampaları, hayvan padokları, sakatat odaları, personel giyinme ve soyunma odaları ve soğuk hava depoları yer alıyor.
Aynı anda birden fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesilmesine olanak sağlayan modern ekipmanlarla donatılan Halfeti mezbahası tamamlandığında hayvan kesimleri daha pratik ve hijyenik olarak yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da girişimcilik projeleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da girişimcilik projeleri değerlendirildi
Spora teşvik için meydanlara çıktılar
YEREL HABERLER Spora teşvik için meydanlara çıktılar
Şanlıurfalı sporcudan gururlandıran başarı
YEREL HABERLER Şanlıurfalı sporcudan gururlandıran başarı
Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı Kapı, pencere, çerçeve çalan hırsızlar rahat tavırlarıyla dikkat çekti
YEREL HABERLER Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile ...
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ışık tutacak proje başladı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ışık tutacak ...
Şanlıurfa’da tekstil işçileri işlerine iade edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tekstil işçileri işlerine iade edildi
Şanlıurfa’da vektörle mücadele çalışması
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da vektörle mücadele çalışması
Şanlıurfa’da hijyen denetimi Kurallara uymayan işletmeler mühürlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da hijyen denetimi Kurallara uymayan ...
Şanlıurfa’da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi
Vali Erin şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Erin şehit ailelerini ziyaret etti
Şanlıurfa´da 48 yıllık kan davası barışla son buldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 48 yıllık kan davası barışla son buldu
Şanlıurfa’da 48 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 48 yıllık husumet barış yemeğiyle son ...
Şanlıurfa’da 122 dükkan için kamulaştırma kararı Esnafın ticari faaliyetleri etkilenmeyecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 122 dükkan için kamulaştırma ...
Kendi imkanlarıyla 3 yıldır sokak kedilerini besliyor
YEREL HABERLER Kendi imkanlarıyla 3 yıldır sokak kedilerini besliyor
Şanlıurfa'da 2 bin 420 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 bin 420 silah ele geçirildi
Şanlıurfa’da 5 bin genç Malazgirt 1071 filmini izleyecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 5 bin genç Malazgirt 1071 filmini ...
Şanlıurfa’da küflenmiş yarım ton hurma ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da küflenmiş yarım ton hurma ele geçirildi
Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit ...
Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu
YEREL HABERLER Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu
Canpolat: “Ne söz verdiysek yerine getirdik”
YEREL HABERLER Canpolat: “Ne söz verdiysek yerine getirdik”
Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı
Şanlıurfa’da kadınlar zamanını kurslarda geçiriyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kadınlar zamanını kurslarda geçiriyor
Site bekçisi hamalı kurşun yağmuruna tuttu O anlar kamerada
YEREL HABERLER Site bekçisi hamalı kurşun yağmuruna tuttu O anlar ...
Millet Bahçesi çalışmaları hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Millet Bahçesi çalışmaları hızla ilerliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.