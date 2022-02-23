Spora teşvik için meydanlara çıktılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilciliği (TÜGVA) kentin en işlek noktasında gençlerle spor yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik projeleri destek programı kapsamında desteklenen "Sporla Hayata Değer kat Projesi"ni tanıtmak amacıyla Cumhuriyet meydanında bir araya gelen yaklaşık 40 öğrenci egzersiz yaparak matrak oyunu oynadı.

Sporun hayatın bir parçasını olduğunu hatırlatmak ve herkesi spora teşvik etmek amacıyla açık alanda spor yaptıklarını belirten Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Lise Koordinatörü Yaşar Ködür, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik projeleri destek programı kapsamında desteklenen ‘Sporla Hayata Değer kat Projesi’ni tanıtmak ve gençleri spora teşvik için bugün kentimizin en işlek meydanında 40 öğrencimizle egzersiz hareketler, matrak oyunu ve sportif aktiviteler gerçekleştirdik, bu anlamda bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederiz’’ dedi.

Sportif faaliyetlere katılan öğrencilerden Ali Burak Öztürk ise, "Sporla Hayata Değer kat Projesi kapsamında halka açık alanda sağlıklı yaşam için spor yaparak oyunlar oynadık, herkesi sağlıklı yaşam için spora davet ediyorum. Bizlere bu imkanları sağlayan Bakanlığımız ile Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilciliğine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belirli periyotlarla sportif faaliyetlerin halka açık alanda sürdürüleceği belirtildi.

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