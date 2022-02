Şanlıurfa Büyükşehir’den 4 bölgede üst geçit çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaya can güvenliğinin sağlanması amacıyla 4 bölgede üst geçit çalışması başlattı.

‘’Büyükşehir Büyük Sevda İster’’ sloganıyla kent merkezi ve 13 ilçede adil bir şekilde hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, araç sürücüleri ve yaya can güvenliğinin sağlanması amacıyla 4 bölgede üst geçit çalışması başlattı. Kent trafiğinin rahatlatılması amacıyla yeni bulvarlar ve yeni yolları Şanlıurfalıların hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaya can güvenliğinin sağlanması, vatandaşların karşıdan karşıya sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla modern üst geçit çalışmalarına başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde ŞanlıurfaMardin Karayolu üzerinde yer alan Yeşildirek Mahallesi, ŞanlıurfaGaziantep Karayolu üzerinde bulunan ve Okullar kampüsünün yer aldığı Buhara Mahallesi ile Akşemsettin Mahallesini birbirine bağlayan yol ile Diyarbakır Karayolu üzerinde yer alan Jandarma bölgesi ve Akçakale Yolunda üst geçit için ilk kepçe vuruldu. Belirlenen alanlarda üst geçit ayaklarının dikimi için temel kazı çalışması başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirerek kentin farklı noktalarında yaya trafiğinin en yoğun olduğu 4 bölgede modern, kent estetiğine uygun üst geçitler inşa etmek için kazı çalışması başlattı.

