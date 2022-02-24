Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA ve İzmir´de, polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda; terör örgütünü destekleyici toplantı, sohbet ve eğitim verdikleri belirtilen 1'i Suriyeli 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-02-24 13:15:33



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