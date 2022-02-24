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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da uzun namlulu silah ele geçirildi

İHA

Şanlıurfa’da uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıldar Mahallesinde M.Ö. isimli şahsın evinde uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, 1 adet uzun namlulu silah, bu silaha ait çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö., F.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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