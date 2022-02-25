Saman yüklü kamyon tehlike saçtı

Şanlıurfa’da yüklediği saman çuvallarıyla trafikte ilerleyen kamyon tehlike saçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez İpekyol Caddesinde yaşandı. Yüklediği saman çuvallarıyla trafikte ilerleyen kamyon tehlike saçtı. Cep telefonuyla başka bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde kasasının yaklaşık 5 katından fazla saman çuvalı yüklü olan kamyon, trafiğin en işlek olduğu yolda ilerledi. Mardin istikametinden şehir merkezine giriş yapan kamyon köprünün altından geçerken yürekleri ağızlara getirdi. Her an devrilecekmiş gibi duran ve yükü köprünün tavanını sıyıran kamyon, şehir merkezinde ilerleyerek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.