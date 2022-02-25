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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalandı

İHA

Cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahsın katil zanlısı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Siverek Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Bucak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Temmuz 2020’de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.H.T. isimli şahsın kırsal Beydeş Mahallesi Sarıbalta küme evlerindeki ikametinde olduğu belirlendi. Eve operasyon düzenleyen Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Dağbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silah ve silaha ait 5 adet şarjör, 120 adet mermi ile 1 adet hücum yeleği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
8 Temmuz 2020 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde Zülfikar Küçükyılmaz'a uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Silahtan çıkan mermiler, Zülfikar Küçükyılmaz’ın vücudunun çeşitli yerlerine ve bir otomobile isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken, Zülfikar Küçükyılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

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