Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da uyuşturucu almak için ailesinden para isteyen, olumsuz yanıt alınca da annesi Hanife Badıllı´yı öldürüp babası Emin Badıllı´yı yaralayan İbrahim Halil Badıllı tutuklandı.

Akpıyar Mahallesi´nde dün, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, uyuşturucu almak için annesi Hanife ile babası Emin Badıllı´dan para istedi. Çift olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Badıllı, tabancayla anne ve babasına ateş etti. Hanife Badıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hanife Badıllı'nın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Emniyette sorgulaması tamamlanan İbrahim Halil Badıllı, bugün geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-02-25 15:58:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.