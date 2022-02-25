Fırat Nehri'nde çocuk cesedi bulundu Vücudunda bıçak darbeleri olan cesedin yanında ise bir bıçak bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir temizlik işçisi, Fırat Nehri'nde bir çocuk cesedi buldu. Bıçak darbeleri olan cesedin yanında ise bir bıçak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Fırat Nehri'nin kıyısında temizlik yapan belediye işçisi Mustafa Uçar, suda bir ceset olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Cesedi kontrol eden ekipler, suda bir bıçak ile çocuğun bedeninde bıçak darbelerine benzer kesikler olduğunu tespit etti.

Üzerinden 16 yaşındaki Ercan A. ismine ait kimlik çıkan ceset olay yerindeki incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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