Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor: 1-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Önder Çalış, Sabri Üstünel

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan Caner (Dk.77 Ferhan), Muhammed Samed (Dk.46 Dilaver), Erkan, Feyyaz (Dk.61 Fırat), Sinan, Burak, Çağlar, Hüseyin Çolak (Dk.53 Muhammed Enes), Mustafa Durak (Dk.77 Vedat), Muhammed Raşit

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Yükselen Selim, Sefa, Rıdvan (Dk.74 Yunus Emre), Ercüment, Hakan, Aykut, Embiya (Dk.78 Tezcan), Ali Osman, Fatih (Dk.74 Murathan), Emre

SARI KART: Burak (Şanlıurfaspor)

GOLLER: Dk.55 Muhammed Enes, (Şanlıurfaspor), Dk.45 Rıdvan, (Zonguldak Kömürspor)TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kaldı.

45'inci dakikada Embiya'nın ceza alanına ortasına iyi yükselen Rıdvan'ın kafa vuruşunda top filelere buluştu: 0-1.

55´inci dakikada ceza sahası dışında Muhammed Enes´in uzaktan vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-02-27 15:05:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.