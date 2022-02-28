Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişiye işlem yapıldı

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Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişiye, doğa koruma ekiplerince yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarda 1 haftada gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı. 10 kınalı keklik, 5 kum kekliği ve av tüfeğiyle yakalanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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