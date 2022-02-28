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Prof. Dr. Kara: Turkovac aşısı, ölümü önlemede çok etkili

DHA

Prof. Dr. Kara: Turkovac aşısı, ölümü önlemede çok etkili


Ali LEYLAK /ŞANLIURFA, (DHA) SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin ilk yerli aşısı Turkovac'ın ölümü önlemede çok etkili olduğunu, yoğun bakıma gitmeyi önlediğini söyledi.
Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 36 bin metrekarelik laboratuvarda üretimi sürüyor. Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısının, ölümü ve yoğun bakıma gitmeyi önlediğini belirterek, "Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı" dedi.
Turkovac aşısının üretiminin kolay olmadığını, testlerin zorlu bir süreçten yoğun bir emekle geçtiğini belirten Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi.
"Bizim hem klinik hem de uygulamalarda gördüğümüz şöyle bir verimiz var; Turkovac aşısı, ölümü önlemede çok etkili, yoğun bakıma gitmeyi önlüyor. Hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksek. Diğer inaktif aşılara karşı da karşılaştırmalar yapmıştık. Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı. Bu bir avantaj. Biz hem buradan hem diğer sonuçlardan Turkovac aşısının koruyucu olduğunu gördük. Koronavirüs konusunda şimdiye kadar olan basamaklardaki aşı sürecini tamamladık. Bundan sonraki süreci de hızla geliştirebiliriz. Turkovac ile hem kazanılan tecrübe hem aşının elde edilmesindeki sürecin kısaltılması hem de aşının başarıları çok büyük adımlar olarak gerçekleştirildi. Geldiğimiz nokta hepimiz için çok büyük başarı ve çalışmadır." 
OMİCRON VARYANTINA KARŞI ETKİLİ
Turkovac aşısının Omicron varyantına karşı etkisine değinen Prof. Dr. Ateş Kara, "Omicron için farklı aşıya şu an acil ihtiyaç var mı? Hayır. Mevcut aşıların ve Turkovac aşımızın da Omicron varyantına karşı etkili olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Seri üretimin yapıldığı tesiste Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, enstitü doktorlarından Şükran Yılmaz ve Musa Alkan ile Turkovac üreticisi firmanın Genel Müdür Yardımcısı Doktor Nilay Ünal da kendi branşlarında yerli aşıya sundukları katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DHA-Sağlık Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-02-28 16:04:36

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