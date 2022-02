Şanlıurfalı sporcular 10 madalya kazandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. Ayak Bölge Turnuvası sona erdi. Turnuvada 10 madalya kazanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sporcularından Hazar Abdülkerim ile Süleyman Can Durmuş Türkiye birincisi oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan ve 293 sporcu yarıştığı Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. ayak bölge turnuvası sona erdi. Yıldız kız erkek, genç kız erkek ve büyük kadınlar büyük erkekler kategorilerinde toplam 293 sporcu kıyasıya mücadele ettiği turnuvada genç erkekler ve genç kızlar kategorisinde Kerim Can Durmuş ve Hazar Abdülkerim Türkiye birincisi oldu. Turnuvada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları çeşitli derecelerle 10 madalya kazandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvanın ikinci gününde Genç erkekler kategorisinde birinci Emir Han Gündüz, ikinci Halil Can Yıldız, üçüncü Süleyman Can Durmuş ve dördüncü Harun Aslan oldu. Genç kızlar kategorisinde ise birinci Hazar Abdülkerim, ikinci Havva Nur Karaman, üçüncü Merve Keklikçi ve dördüncü Büşra Nur Apaydın oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dart turnuvası kapanış törenine katılarak sporcularla birlikte Dart oynayarak madalyalarını verdi.

Dart sporunun dikkat gerektiren bir spor olduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Dart, dikkat gerektiren bir husus, vücudumuzun ve duruşumuzun çok doğru olması gerekir. Çok hassas bir spor olan dartta atışların yarım santimetre bir tarafa kaydığı zaman yarışmayı kazanmak ve kaybetmek mümkün. Dart yarışması bir motivasyon yarışmasıdır. 12’ye, hedefe motive olacaksın ve o motivasyonunu kaybetmeden yarışmayı devam etmen gerekir. Centilmence yarıştıkları için bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah başarılarınızın devamı olacaktır. Şanlıurfa’mız bu mevsimde çok güzel, burası tarihin, kültürün ve gastronominin merkezidir. Herkesin bu merkezde mutlu olması bizim de mutlu olmamızı sağlar’’ dedi.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Halil Durmuş, ‘’Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sporcuları dart turnuvasında 10 madalya kazandı ve bu bizi çok mutlu etti. Hedefimiz ilerleyen turnuvalarda daha çok başarı kazanmak ve bunları Milli Takım, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ile süslemek istiyoruz. Dart’ta Şanlıurfa en başarılı iller arasında yer alıyor’’ şeklinde konuştu.

Sporcu Hazar Abdülkerim ise ‘’Aylardır bu turnuvaya hazırlanıyorum. Bölge şampiyonasında iki gün boyunca yapılan müsabakalarda Türkiye birincisi oldum. Amacım çok iyi bir derece ile İspanya’da yapılacak olan turnuvada ülkemizi temsil etmek ve hedefim milli sporcu olmaktır. İspanya’da ülkem adına yarışmak istiyorum ve bu şampiyonada derece yapmak istiyorum. En büyük hayalim dünya şampiyonu olmaktır” ifadelerini kullandı.

2 gün süren turnuvada Türkiye birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü elde eden Kerim Can Durmuş, ise hedefinin Milli takıma seçilmek olduğunu söyledi.

