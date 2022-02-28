Battani Bilim Merkezi öğrencilere ilham oluyor

Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa’ya kazandırdığı Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi öğrencileri bilimle buluşturmaya ve uzay bilimleri ile ilgili ilham oluşturmaya devam ediyor

Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa’ya bir ilk olarak kazandırdığı Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi okullarda yapılan etkinliklerle minik öğrencileri ağırlıyor. Yapılan geziyle öğrenciler uzay bilimleri ve değerli bilim insanlarını tanıyarak ilham alıyor. Her gün programlı olarak belirli okullar Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezini ziyaret ederken; minik öğrenciler burada eğitim ve teknoloji sınıflarını, uzay ve havacılıkla ilgili maketleri görüyor. Öğrencilere uzay ve havacılıkla ilgili bilgiler de verilirken, 3d yazılım, stem ve VR ders sınıfları da tanıtılarak yazılım teknolojilerinin temeli de gösteriliyor. Bilim merkezindeki Ada robot ile de tanışan çocuklar bilim merkezi turunda meraklı ve mutlu görünürken, bilim merkezini ilçeye kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler.

Öte yandan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’ne toplu okul gezileri yapmak isteyen okul idarecilerinin beyaz masa biriminden randevu alarak öğrencileri bilimle ve teknolojiyle buluşturabileceği bildirildi.

Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da hafta içi her gün 08.00 17.00 saatleri arasında ziyarette bulunabileceği bildirildi.

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