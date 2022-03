Beyazgül derece yapan öğrencilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu olimpiyatlarında derece elde eden öğrencilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa’da genç nesillere büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül her fırsatta öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Beyazgül, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu olimpiyat takımı olarak derece elde eden ve Türkiye 1.’si olan öğrencileri ziyaret etti. Özel okulda gerçekleşen ziyarette öğrenciler Beyazgül’ü alkışlarla karşıladılar. Beyazgül derece yapan öğrencilerle yakından ilgilenerek onların sorularını cevapladı. Yaklaşık 2 saat süren söyleşinin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Öğrencilere öğretmenlerinin kıymetini bilmeleri noktasında telkinlerde bulunan Beyazgül, “Şanlıurfa’da eğitime yönelik desteklerinin devam ettiğini, gençliğin her zaman yanında olduklarını belirterek Şanlıurfa’da bilim merkezi inşaatının hızla yükseldiğini tamamlanması halinde kentteki gençlerin bilim ve teknolojide daha ileriye gidecekler. Şanlıurfa’nın tarihi kimliğinin ön plana çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Kale Eteği, Kültür ve Turizm Yolu, Kızılkoyun Nekropol Alanı, Kızılay Meydanı, Eski Belediye binası gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla Şanlıurfa’nın tarihi kimliği ön plana çıkarılacak. Tarih, turizm ve müzik şehri Şanlıurfa’mızı her yönüyle turizm sezonuna hazırlıyoruz. Kente gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz de bu durumu fark ediyorlar” dedi.

