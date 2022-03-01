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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye'de gençlere ücretsiz kurs desteği

İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri hazırlık kursu kayıtları ücretsiz olarak başladı.

Haliliye'de gençlere ücretsiz kurs desteği

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri hazırlık kursu kayıtları ücretsiz olarak başladı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Her alanda gençlerimizin yanında olacağız” anlayışı ile yürütülen eğitim çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri için kurs açtı. Ücretsiz olarak verilecek hazırlık kurslarında gençler, hayallerindeki üniversiteler için eğitim alacak. Haliliye Belediyesi Sabiha Özlek Spor Salonunda alınan kayıt başvuruları 15 Mart’a kadar devam edecek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kurs kaydı için Haliliye Belediyesi İletişim Merkezinden alınabileceği kaydedildi.

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