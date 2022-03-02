Şanlıurfa’da değerlendirme toplantısı düzenlendi

Şanlıurfa’daki tüm kaymakamlar ve kamu kurum kuruluşları amirleriyle bir değerlendirme toplantısı yapan Vali Abdullah Erin, eğitim, asayiş, güvenlik, sağlık, mera arazileri, kamu ihaleleri ve sosyal konular hakkında talimatlar verdi.

Valilik toplantı salonunda video konferans yöntemiyle katılımın da sağlandığı toplantıda konuşan Vali Erin, en büyük önceliklerinin eğitim olduğunu ifade etti. Eğitim konusunda kaymakamlıkların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilikle sürekli irtibatta bulunması gerektiğini belirten Vali Erin, “Okullarımızın sürekli denetim altında tutulması, kaymakamlarımızın zaman zaman okullara ziyaretler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Fiziki altyapının iyileştirilmesi anlamında bugün düne göre daha iyi durumdayız. Birinci etapta belirlediğimiz 400 civarında, ardından 1400 okulumuzun bakım onarımlarını gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek ödenekle bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Diğer taraftan kaymakamlıklarımızın küçük onarım ve tadilatları yerel imkânları kullanmak suretiyle gidermesi yoluna gideceğiz.” dedi.

‘Sonuca varmak için adım atmalıyız’

Türkiye’de okuma yazma bilmeyen en fazla nüfusun Şanlıurfa’da bulunduğunu hatırlatan Vali Erin, “Sonuca varmak için adım atmalıyız. Dezavantajlı mahallelerde kolluk denetimlerinin sıkılaştırılmasını rica ediyorum. Madde bağımlılığıyla mücadele için oluşturulduğumuz komitelerde görev alan mahalle muhtarlarımız ve diğer görevlilerle ayda en az bir kez toplantı yapılarak durum değerlendirmesi yapılmasına önem verelim. Toplantıda ayrıca kamudaki ihale, satın alma ve doğrudan temin yöntemlerinde kanunda tanımlanan usul ve esaslara bağlı kalınması, keyfiyetle iş yapılmaması talimatı veren Vali Erin, “Öncelikli görevimiz hukuka uymaktır” dedi.

Kamu yatırımlarından inşaatı devam eden işlerin sıkı şekilde denetlenerek, zamanında tamamlanmasının sağlanmasının önemine değinen Vali Erin, kamu çalışanlarının mesai saatlerine titizlikle uyması konusunda da uyarılarda bulundu. Toplantı, kaymakamlar ve kamu kurum kuruluş amirlerinin faaliyetleriyle ilgili bilgi vermesinin ardından sona erdi.

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