Haliliye’de geleceğin dev adamları yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de geleceğin dev adamları yetişiyor

İHA

Haliliye Belediyesinin gençleri sporun birleştirici gücüyle yarınlara hazırlamak için açtığı ve geleceğin dev adamlarının yetiştiği basketbol kursu, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Haliliye’de geleceğin dev adamları yetişiyor

Haliliye Belediyesinin gençleri sporun birleştirici gücüyle yarınlara hazırlamak için açtığı ve geleceğin dev adamlarının yetiştiği basketbol kursu, yoğun ilgiyle devam ediyor.
Haliliye’de sağlıklı nesil yetiştirme gayreti ile çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, açtığı kurslarda gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, gençlerin gelişimlerine katkı sağlıyor.
1216 yaş grubuna yönelik düzenlenen basketbol kursu ise Haliliye Belediyesi Sabiha Özlek Spor Salonunda devam ediyor. Spor alışkanlığı edinmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için basketbol kursuna katılan öğrenciler, geleceğin iyi sporcuları olmak için çalıştıklarını ifade ediyor. Kursiyerler, kendilerine sunulan imkandan dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.
Öte yandan, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kış spor okullarının çeşitli branşlarda devam ettiği kaydedilirken, “444 22 63” numaralı iletişim merkezinden bilgi alınabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit kuzeninin adının verildiği hastaneye başhekim oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit kuzeninin adının verildiği hastaneye başhekim ...
Şehit kuzeninin adının verildiği hastaneye başhekim oldu
YEREL HABERLER Şehit kuzeninin adının verildiği hastaneye başhekim ...
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler yakaladı Kamerayı canlı izleyen gazeteci, hırsızlık şüphelisini yakaladı
YEREL HABERLER Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler ...
Karaköprü’de yeni yol çalışması
YEREL HABERLER Karaköprü’de yeni yol çalışması
Şanlıurfa’da yan bakma kavgası: 4 yaralı Silahla mahalleye gelen şahıs etrafa rastgele ateş açtı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yan bakma kavgası: 4 yaralı Silahla ...
70 yıllık okuma hayalini şimdi gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER 70 yıllık okuma hayalini şimdi gerçekleştiriyor
Şanlıurfa’da değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da değerlendirme toplantısı düzenlendi
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı
Baydilli saha gezilerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Baydilli saha gezilerini sürdürüyor
Konyalı hayırseverler Şanlıurfa'da 4 ton un dağıttı
YEREL HABERLER Konyalı hayırseverler Şanlıurfa'da 4 ton un dağıttı
Haliliye'de gençlere ücretsiz kurs desteği
YEREL HABERLER Haliliye'de gençlere ücretsiz kurs desteği
Kurumlararası Futsal turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Kurumlararası Futsal turnuvası sona erdi
Soyadının verildiği hastanenin başhekimi oldu
YEREL HABERLER Soyadının verildiği hastanenin başhekimi oldu
Beyazgül derece yapan öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Beyazgül derece yapan öğrencilerle bir araya geldi
Vali Erin’den Kent Konseyi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Erin’den Kent Konseyi’ne ziyaret
Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı
Madde bağımlısı gencin vurduğu anneden sonra baba da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Madde bağımlısı gencin vurduğu anneden sonra baba da ...
Arpa tarlasında 953 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Arpa tarlasında 953 kök Hint keneviri ele geçirildi
Battani Bilim Merkezi öğrencilere ilham oluyor
YEREL HABERLER Battani Bilim Merkezi öğrencilere ilham oluyor
Haliliye'de gençler 1071 Malazgirt filmine götürülüyor
YEREL HABERLER Haliliye'de gençler 1071 Malazgirt filmine ...
Haliliye’de liseler birinci olmak için yarışıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de liseler birinci olmak için yarışıyor
Şanlıurfalı sporcular 10 madalya kazandı
YEREL HABERLER Şanlıurfalı sporcular 10 madalya kazandı
Viranşehir Belediyespor zirve takibini sürdürdü
YEREL HABERLER Viranşehir Belediyespor zirve takibini sürdürdü
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.