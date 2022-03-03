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'Müslüm Baba' memleketi Şanlıurfa’da unutulmadı Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde anıldı

İHA

'Müslüm Baba' memleketi Şanlıurfa’da unutulmadı Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde anıldı

Arabesk müziğin efsane isimlerinden, 'Müslüm Baba' adıyla tanınan sanatçı Müslüm Gürses, ölüm yıldönümünde memleketi Şanlıurfa'da unutulmadı.
Arabesk müziğin efsane isimlerinden, "Müslüm Baba" ismiyle bilinen sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 9. yılında, memleketi Şanlıurfa'da unutulmadı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden sanatçının adıyla Karaköprü ilçesindeki Yaşam Parkı’nda açılan "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi" ziyaretçi akınına uğradı. Yoğunluğun oluştuğu müzede, Gürses'e ait çok sayıda eşya yer alıyor. Sanatçının bal mumu heykelinden çıkarttığı taş plaklara, güneş gözlüğünden tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.
Müzeyi ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Şu an Müslüm Gürses Müzesi'ndeyiz. Müslüm Gürses aslen Şanlıurfalı olan ve tüm Türkiye'de kendini ispatlamış olan bir ses sanatçısıdır. Bizler öncelikle Müslüm Gürses'in Şanlıurfalı olmasından dolayı daha önce kendi şahsi eşyalarının sergilendiği bir alanda bulunan buradaki plaklarını, elbiselerini, ayakkabılarını ve özel eşyalarını talep edip Karaköprü Belediyemiz bünyesinde, Karaköprü ilçesinde bir müze haline getirip, Müslüm Gürses Müzenin açılışını yaklaşık 9 ay önce burada gerçekleştirdik. Ve 9 aylık süre zarfında şu an Müslüm Gürses müzemize yaklaşık olarak 10 bin insanın ziyaret ettiğini gördük ve bununla birlikte Müslüm Gürses hayranlarının ne kadar fazla olduğunu da görmüş olduk. Tabii bugünün ayrı bir önem var. Müslüm Gürses'in ölüm yıldönümünde de Müslüm Gürses'in müzesi burada faaliyet gösterip birçok sevenleri tarafından gördüm ki ziyaret ediliyor. Ben de buradaki Müslüm Gürses Müzesi'nin öncelikle gerek yine tanıtmak gerekse de ölüm yıldönümünde yine burayı ziyaret edip sevenleriyle buluşturmak için buraya geldim. Ben buradan öncelikle Müslüm Gürses'e yine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Müslüm Gürses Türkiye'de her konuda kendi rüştünü ispatlamış olan bir şahsiyettir. Şanlıurfa'yı en güzel şekilde tanıtan bir şahsiyettir. Bundan dolayı biz Müslüm Gürses'in buradaki bu kıymetli eşyalarını tanıtma adına açtığımız müzeye tüm Şanlıurfalıları ve öncelikle sevenlerinin tamamını buraya bekliyoruz" dedi.

“Hiç kimse herhalde hiç bir sanatçı için kendini kesmemiştir”
Ankara’dan Şanlıurfa’ya gelen vatandaşlardan Zekiye Kılıç, “Ankara'dan geldim. Burada yakınım, akrabalarım ve sevdiklerim var, onları ziyaret etmiş iken Müslüm babamızı da ziyaret etmeden gitmek olmazdı, dedim. Yani çok seviyorum. Çok değerli Türk sanatçımızdır. Çok değerli bir insan, çok değerli bir sanatçı olduğuna inanıyorum. Hiç kimse herhalde hiç bir sanatçı için kendini kesmemiştir, iyi bir şey değil ama sonuçta olmuş. Kendisine hayran bırakmasıyla, ses tonuyla baba özünü almasıyla bence hayran duyulacak bir insandır. Urfalı olmasıyla burada müzesi yapıldı. Çok etkilendim” şeklinde konuştu.
Müzeyi gezen gençlerden Ömer Mirzalıoğlu, “Müze çok güzeldi. Müslüm babanın hayranıyım. İçinde antika şeyler vardı, kasetleri vardı. Gezdik, gördük fotoğrafları çok güzeldi. Yenisini gördük ve yani güzel olmuş, çok etkilendim” diye konuştu.
Müzeyi gezen Müslüm Gürses hayranlarından Mehmet Ayarkan ise “Müslüm Gürses'i çocukluğumdan beri zaten dinlemeye başladık. Burada kendisine ait ürünleri, imzalarını taşıdığı ürünleri görünce insan daha da mutlu oluyor. Burada bütün ürünlerin kendisine ait olduğunu zaten biz fotoğraflarından, filmlerinden ve televizyon programlarından ayakkabılarını, işte takım elbiseler olsun, gömlekleri olsun, zaten biz bunların hepsini takip ediyorduk ve biliyorduk. Burada olmak tabii ki güzel bir duygu ve 3 Mart dolayısıyla Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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