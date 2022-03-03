Eyyübiye’de istihdam projeleri başladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un seçim vaatlerinden biri olan Sera Kent Projesi il etap yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Önemli bir tarım potansiyeline sahip olan Eyyübiye’de Sera Kent ile binlerce kişiye istihdam sağlanıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un seçim vaatleri arasında yer alan projede ilk etap çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Eyyübiye Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrası çalışmaların başladığı alanı inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle birlikte alanda incelemelerde bulunup, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan ilk etap çalışmaları ile yüzlerce kişiye iş imkanı sağlanacak. Projenin devamının da hızlı bir şekilde geleceğini belirten Başkan Kuş, ilk etap çalışmasının için kısa süre içinde açılışa hazır geleceğini söyledi.

Çalışmalarını sürdüren Başkan Kuş, ''Eyyübiye Belediyesi olarak durmadan, yorulmadan çalışmaya ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Sözlerimizden biri de Sera Kent projesiydi. Bizleri en heyecanlandıran çalışmalardan biriydi. Çalıştık, uğraştık ve ilk etap çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içinde ilk etabı tamamlayıp, devamı içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.

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