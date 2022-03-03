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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyde eğitim gören öğrencilere pizza sürprizi

İHA

Köyde eğitim gören öğrencilere pizza sürprizi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel bir pizza işletmecisi tarafından kırsal mahallede eğitim gören öğrencilere pizza sürprizi yapıldı.
Hayırseverlerin destekleriyle özel bir işletmeci tarafından hazırlanan pizza paketleri Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gedik, Böğürtlen ve Gazi kırsal Mahallesi’nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine pizza sürprizi gerçekleştirildi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Milli Eğitim İşbirliğiyle öğrencilere ulaştırılan pizza paketleri çocukları sevindirirken ilk defa pizza yemenin mutluluğunu yaşayan öğrencilere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü Büro Sorumlusu Mehmet Fahri Düşünekli yaptığı açıklamada şunları kaydetti. ‘’ Yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilçemizde hizmet veren bir pizza işletmesi tarafından kırsal Mahallelerimizde daha önce pizzayla buluşmamış olan öğrencilerimize pizza ikramı yapılmaya başlandı. Bizde bu proje kapsamında kırsal Mahallelerdeki okullarımızı ziyaret ediyoruz. Bugünde Böğürtlen, Gedik ve Gazi kırsal Mahallelerde ki öğrencilerimizle bir araya geldik, kendilerine pizza ikramında bulunduk. Destek veren, emeği geçen, öğrencilerimizi böyle değişik bir etkinlikle bir araya getiren ve mutlu eden hayırseverlere çok teşekkür ediyorum” dedi
Özel pizza işletmeciliği yapan Suat Özgültekin ise şunları kaydetti,” Kırsal Mahallelerde ki köy okullarında eğitim gören çocukların daha önce hiç pizza tatmadıkları için bir proje başlattık. Bugünde Karacadağ bölgesinde 3 okulumuzu ziyaret ettik, daha önce pizza tatmamış toplamda 500 öğrenciyi pizza ile buluşturduk. Çok mutlu oldular, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu, bu kampanyada bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu
6. sınıf öğrencisi Mücahit Yurtsuz, ''Abiler bize pizza getirdiler, tadı çok güzel. Ben küçükken bir defa tek pizza yemiştim, başkada yememiştim. Çok mutlu oldum” dedi
Öğrencilerden Şükran Tekdemir,” Hayatımda hiç pizza yememiştim, ama şimdi abiler bize getirdi yedim, onlara çok teşekkür ediyorum, tadı çok güzelmiş” diye konuştu

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