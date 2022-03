Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)RUSYA'nın saldırısı sonucu Ukrayna Harkov'da mahsur kalan ve bağlandığı televizyon programında canlı yayındayken patlamaya şahit olan tıp fakültesi öğrencisi Sultan Dikeç, Şanlıurfa'daki ailesine kavuştu. Dikeç ve ailesi, buluştukları an duygulandıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın Harkov kentinde öğrenim gören tıp fakültesi 1'nci sınıf öğrencisi Sultan Dikeç, Türkiye´nin girişimleriyle yurda döndü. Harkov'da bir televizyon kanalıyla yaptığı canlı bağlantıda, Rusya'nın saldırılarını anlatan Dikeç'in, bu sırada gerçekleşen patlamayla yaşadığı korku saniye saniye kameraya yansıdı. Savaşla zor günler yaşayan Sultan Dikeç gibi diğer öğrenciler de Türkiye´nin girişimleriyle yurda dönüyor.

Harkov'da 6 gündür mahsur kalan Sultan Dikeç, bugün Şanlıurfa'daki babaevine geldi. Dikeç´in ailesiyle buluşmasında, duygusal anlar yaşandı. Türk bayraklarıyla Sultan'ı karşılayan Dikeç ailesi, kızlarını görünce gözyaşı döktü.

'MUTLULUKTAN AĞLADIK'

Kızına kavuşmanın mutluluğunu ifade eden anne Serap Dikeç, günlerdir sürekli, televizyon başında yaşananları takip ettiklerini belirtti. Serap Dikeç kızına kavuştuğu için mutluluk gözyaşları döktüğünü söyleyerek, "Zaten 5 gündür çocuğumuzu göremiyorduk, her aradığımızda telefonumuzu meşgule atıyordu. Allah basından da devletten de razı olsun. Allah hiçbir anne babaya `yavrum´ dedirtmesin. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun ateş düştüğü yeri yakıyor. 5-6 gündür televizyondayız. Ukrayna Rusya savaşını dakika dakika seyrediyoruz ve çocuklar oradan çıktığı gün yurt da okul da bombalandı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Duygularını ifade etmekte zorlandığını söyleyen Sultan'ın babası Mustafa Dikeç, Türk yetkililerin girişimlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu devletimiz hakikaten çok güçlü. Bu ülkede yaşadığımdan dolayı çok şükrediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız Ukrayna'da olan insanlara çok faydası oldu. Yalnızca biz değil, oradaki halka da Allah yardım etsin, tüm Müslümanlara yardım etsin" diye konuştu.

'HAYALLERİMİZ ENKAZIN ALTINDA KALDI'

Bomba seslerini sürekli duyduklarını ancak savaşa ihtimal vermediklerini söyleyen Sultan Dikeç, Harkov'da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Biz zaten hep bomba seslerini duyuyorduk, çatışma seslerini duyuyorduk ama savaşın olacağına ihtimal vermiyorduk. Yani savaş bizim için bir ihtimal değildi. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum çünkü o an o psikoloji çok farklı. Savaş hiçbir şekilde, hiçbir dilde, hiçbir kavramda eşi benzeri kavramı olmayan bir şey. İnsanların hayatında çok derin yaralar açtı. Anne babaları evlatlarından ayırdı. Bizim hayallerimiz, hedeflerimiz vardı. Bizim hayallerimiz de hedeflerimiz de enkazın altında kaldı. Çatışma sesleri yakından geldiğinde biz valizlerimizi toparlayarak, yurtta kalan diğer arkadaşlarla valizleri önüne koyarak kendimizi koruduk, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah orada kalanlara yardım etsin. Biz çok şanslıyız gerçekten."

'4 GÜNDÜR YOLDAYIZ'

Rusya'nın saldırısı sırasında korunmaya çalıştıklarını belirten Dikeç, tahliyeler başladıktan sonra yaklaşık 4 gündür yolda olduklarını kendi imkanlarıyla tren garına gittiklerini ifade etti. Türkiye'nin özel tren tahsis ettiğini ve Harkov'dan o şekilde çıktıklarını belirten Dikeç, ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, ''O trenle sınıra gittik, sınırda yaklaşık 15-20 otobüs vardı. Otobüslere bindik, ondan sonra Romanya´ya gittik. Romanya sınırına otobüslerle geçtik. Türkiye bizim için Türk Hava Yolları'ndan özel uçak gönderdi. Uçaklarla Türkiye´ye geldik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri ve Dışişleri bakanımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-03-03 15:46:55



