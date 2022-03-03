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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep Otoyolu'nun 89. kilometresinde meydana geldi. Abdullah Y.’nin kullandığı 31 ACD 565 plakalı otomobil, önünde seyreden Azat H. yönetimindeki 34 BRY 589 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin içindeki Abdullah Y., İsmail K., İbrahim K. ve İsa K. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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