Şanlıurfa Büyükşehir zabıtaya Ticaret Bakanlığı’ndan ödül

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 25’ncisi düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödüllerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı layık görüldü. Geleneksel Tüketici Ödülleri 15 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek olan törenle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın, tüketicilerin korunmasına yönelik yapmış olduğu denetimler, Ticaret Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tüketicilerin bilinçlenmesi için yaptığı çalışmaların yanı sıra tüketicilerin korunmasına yönelik başta zincir marketler olmak üzere stokçuluk, fahiş fiyat, son kullanma tarihi geçmiş ürün ve fiyat etiketi denetimleri, Ticaret Bakanlığının 25’nci Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında “Tüketici Özel Ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından Hasan Atmaca’nın Daire Başkanlığına getirilmesinin ardından tüketicilerin korunması ve halk sağlığına yönelik yaptığı ve basında da yer alan denetimleriyle Şanlıurfalıların takdirini toplayan Zabıta Daire Başkanlığının ödülü, 15 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek törenle Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek.

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