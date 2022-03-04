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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siverek’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

İHA

Siverek’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla “Deprem Haftası” nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de deprem tatbikatı düzenlendi.
Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan ve Eğitim Kampüsü olarak bilinen okullar bölgesinde de düzenlenen tatbikata, kampüs içinde eğitim gören 3463 öğrenci katıldı. Depreme hazırlıklı olmak amacıyla çalınan ilk siren sesi ile sınıflarında çök ve kapan hareketi yapan öğrenciler, 2’nci siren sonrasında okul bahçelerinde bulunan güvenli toplanmaya yerlerine geçti. Eğitim kampüsünde ki tatbikata katılan İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, tatbikata katılan öğrenci ve öğretmeleri tebrik ederek, ''Ülkemiz malum olduğu üzere bir deprem kuşağı üzerinde yaralıyor, yakın tarihimizde birçok acı tecrübeleri yaşadık ve maalesef binlerce insanımızı depremde kaybettik ve halen bu tehlike devam ediyor. Devlet olarak gerek merkezi idare ve gerekse de yerel yönetimler gerekli tedbirleri alıyor, ancak deprem anında yapılacak doğru hareketin ne olduğunu sürekli hatırlatmak zorunluluğu hissediyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelinde deprem anında yapılacaklarla ilgili bir tatbikat gerçekleşti. Bu kapsamda bütün Siverek genelinde bu saat itibari ile bu tatbikat gerçekleştirildi ve biz de kendilerine eşlik ettik. Umarım acı tecrübeler yaşamayız, katılımları için arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi, 12 B öğrencisi Helin Acar, ''Tatbikat sırasında ilk zilde çök, kapan ve tutun hareketi yaptık, bunun bizi çöküntülere karşı koruyacağını öğrendik. Bu sırada masaların altına girmememiz gerektiğini de öğrendik. Çünkü çöküntü sırasında masaların altına kalabiliriz. İkinci bir zilde ise tek sıra halinde aşağı inmemiz gerektiğini ve inerken de duvar tarafından inmemiz gerektiğini öğrendik, eğer inemiyorsak camlardan uzak durmamız gerektiğini ve hayat üçgeni dediğimiz, işte masa, dolap gibi eşyaların yanında olmamız gerektiğini de öğrendik” şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Hakkı Atar da, ''Hocalarımız bize deprem anında sakin olmamız ve güvenli yerlere gitmemiz gerektiğini öğretti ve bizde onu uyguladık. Örneğin masalardan, kapılardan, koridor ve asansörlerden uzak durmamız ve güvenli yerlerde çök, kapan ve tutun hareketi yapmamız gerekiyor. İl sirende çök kapan ve tutun hareketiyken, ikinci sirende ise sıra halinde, sakin bir şekilde güvenli toplanma yerine gitmeliyiz'' diye konuştu.
Tatbikata İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerde hazır bulundu.

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