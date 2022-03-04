Polisten kaçtı, aracının yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ekiplerin takibiyle yakalandı. Aracın yakıt deposunda, 11 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Sürücü ise 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Polisin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu. İsmi açıklanmayan sürücü, gözaltına alınırken, aracın yakıt deposuna poşetler içinde gizlenen 11 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-03-04 15:42:14



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