Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde çalıntı malzemeler ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dur ihtarına uymayan otomobilde onlarca çalıntı malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta, yapılan aramada, 2 adet inverter marka asansör güç kaynağı, 2 adet asansör kumanda ana kartı, 2 adet çelik jantlı araç lastiği, 1 adet akü, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet kutu içerisinde lokma takımı, 1 adet teyp, 4 adet hoparlör, 30 adet anahtar, 10 adet tornavida, 1 adet İngiliz anahtarı, 1 adet kerpeten, altın olduğu değerlendirilen 2 adet sarı renkte bilezik, 2 adet sarı renkli kolye ve 1 adet gümüş renkli kolye ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.