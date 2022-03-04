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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenlere beceri geliştirme konferansı

İHA

Öğretmenlere beceri geliştirme konferansı

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi tarafından Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenlerine yönelik Beceri Geliştirme Konferansı düzenlendi.
Her alanda eğitim çalışmalarında gençlerin ve eğitim camiasının yanında olan Haliliye Belediyesi iş birliği ile öğretmenlere yönelik konferans düzenledi. Eğitimcilere yönelik düzenlenen konferans Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği işbirliği ile gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa Haliliye Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Erol ve Mehmet Açanal, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat ve çok sayıda öğretmen katıldı.
Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Yıldırım tarafından “Ergenlerin kişilik yapılanmasında dinamik psikoterapilerin kullanımı” ile ilgili bilgiler verdi. Katılımcıların merak ettiği soruların yanıt bulmasının ardından ise programın ilk günkü etabı sona erdi.
Öte yandan, yarın ise okul psikolojik danışmanlarına yönelik Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldız ve Prof. Dr. Bülent Gündüz tarafından beceri yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgiler verilecek.

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