Şanlıurfa’da kumar oynayan 36 kişiye 65 bin 484 lira para cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 36 kişiye 65 bin 484 lira para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.Oyun malzemelerine el koyan ekipler, kumar oynayan 36 kişiye de 65 bin 484 lira cezası uyguladı. Kumar oynatan bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.