Siyasetçi iş kadını Odabaşı: "Kadına değer vermeyen toplumlar geri kalmaya mahkumdur” "Türk kadını; dirayeti, azmi ve fedakarlığı ile dünya kadınlarına her zaman örnek olmuştur"

Şanlıurfalı siyasetçi iş kadını Nazan Odabaşı, günümüzde kadınların her alanda elde ettiği başarılara dikkat çekerek, bu başarıları göz ardı eden, ilkelliğin en bariz örneği olan kadınerkek eşitsizliğine çanak tutan ve kadınlarına değer vermeyen toplumların her zaman geri kalmaya mahkum olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa’nın “Hanım Ağası” namı ile tanınan Nazan Odabaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, kadınların toplumdaki yerine dikkat çekti. Odabaşı, ülkelerin gelişmişlik kriterlerinden söz ederken, kadına verilen değerin de artık önemli bir gösterge olduğunu, Türk kadınlarının ise dirayeti, azmi ve fedakârlığı ile dünya kadınlarına her zaman örnek teşkil ettiğini belirtti.

Türk tarihinde üstlendikleri rollerle fedakarlığın, emeğin ve merhametin simgesi haline gelen kadınların günümüz Türkiye'sinde halen hak ettiği konumda olmadığını söyleyen Nazan Odabaşı, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, çağdaş dünya kadınlarının sahip olduğu tüm kazanımları elde eden, seçme seçilme hakkını birçok Batı ülkesinden daha önce kazanan kadınlarımız; günümüzde ne yazık ki şiddete, ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz bırakılmıştır. Gün geçmiyor ki televizyonlarda ve basında kadına şiddet sürmanşetlerde yer almasın. İnsanlık dışı katliamlara, şiddete ve cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan kadınlarımız bunları hiç hak etmiyor. Günübirlik politikalarla değil, köklü çözümlerle bu insanlık dışı muamelenin önüne geçilmesi elzem olmuştur."

“Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bırakmışlardır” diyen Nazan Odabaşı, şunları kaydetti:

“Kadını yok sayan zihniyete artık son verilmelidir. İş dünyasında, siyasette ve özellikle de karar verici organlarda kadınların sayısını ne kadar artırırsak o kadar güçlü toplum oluruz. Öncelikle yerel yönetimlerde kadın öncelikli uygulamalar hayata geçirilmeli ve yüce meclisimizdeki kadın oranınızı artırmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin olmadığı, sosyal yaşamın her alanında, yönetimin her aşamasında kadınların daha çok yer aldığı bir düzende barış ve refah içerisinde yaşayacağımız yarınlar temenni ediyorum. Vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri başta olmak üzere güzel vatanımızın kurtarılmasında ve korunmasında büyük çabalar gösteren, ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkılar sağlayan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.