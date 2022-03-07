Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede

Ali LEYLAKÖmer ŞULULŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 1 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde 25 farklı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 1'i Suriyeli uyruklu, 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adreslerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK,Ömer ŞULUL
2022-03-07 11:47:44
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