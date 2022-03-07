Şanlıurfa’da askeri araç devrildi: 4 yaralı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasında yaşandı. Beyazkule mevkisinde yaşanan kazada askeri araç devrilirken içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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