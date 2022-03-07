Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

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Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaAkçakale karayolunun 46’ncı kilometresinde yaşandı. Mahmut A.’nın kullandığı 27 BJY 03 plakalı otomobil, Mesut K.’nın kullandığı 06 FG 9221 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mahmut A., Mesut K., Cemil E., Abdulhamit T. ve Aziz P. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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